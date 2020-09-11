Sivasspor, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'u konuk ettiği üç maçı da kaybetmedi ve son iki karşılaşmayı gol yemeden kazandı. Sivasspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini 2018/19 sezonunda evinde aldı.

İki sezondur Süper Lig'e iç saha galibiyetleriyle başlayan Sivasspor, bu iki karşılaşmada da gol yemedi. Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonun üçüne yenilgiyle başlayan Alanyaspor, tek galibiyetini geçen sezonun açılış haftasında Kayserispor deplasmanında aldı.

Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivasspor Alanyaspor maçı saat 17:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezon iç sahada sadece iki Süper Lig maçı kaybeden Sivasspor (11G 4B), bu iki yenilgiyi son üç karşılaşmada aldı.

Deplasmanda çıktığı son 16 Süper Lig maçında da gol yiyen Alanyaspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Geçen sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan iki takımdan biri olan Alanyaspor, bu şekilde en az gol yiyen ekip konumundaki Sivasspor'a konuk oluyor.

Geçen sezon Polonya Ligi'nde Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix'ten daha fazla gol atan tek isim Christian Gytkjaer'di. Alanyaspor'un Süper Lig'de Sivasspor'a attığı son dört akan oyun golünün üçünde asisti yapan isim Efecan Karaca'ydı.

Süper Lig'in açılış haftalarında görev yaptığı son iki maçı kazanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinde ilk kez üst üste üç sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.

Alanyaspor, Süper Lig'de beşinci sezonuna başlıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Alanyaspor, ligde 5. sezonunu yaşayacak.

Geçen sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turu oynama hakkını elde eden turuncu-yeşilli ekip, yeni sezona teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde başlayacak.

Kadrosuna Efkan Bekiroğlu (1860 München), Fatih Aksoy (Beşiktaş), Berkan Kutlu (Sion), Davidson Pereira (Vitoria Guimaraes), Adam Bareiro (Monterrey - kiralık), Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor - kiralık), Khouma Babacar (Sassuolo - kiralık), François Moubandje (Dinamo Zagreb - kiralık), Ahmet Gülay (Beşiktaş - kiralık) ile Ufuk Ceylan'ı dahil eden Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun açılış maçı için gideceği Sivas deplasmanından iyi sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Açılış maçlarında tek galibiyet

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu ligde üst üste 5. sezonda mücadele edecek turuncu-yeşilliler, geride bıraktığı 4 sezondaki açılış maçlarından 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, açılış mücadelelerinin 3'ünü dış sahada, 1'ini iç sahada verdi.

Alanyaspor, dış sahada açılış maçlarındaki tek galibiyetini, geride kalan 2019-2020 sezonunda Kayserispor'u 1-0 yenerek elde etti.

Deplasmanda açılış maçlarında 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Alanyaspor, 2018-2019 sezonunda da Sivasspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Alanya ekibi, sahasında oynadığı tek açılış maçında ise 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.

Alanyaspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Rakipleriyle maçları

Alanyaspor, Süper Lig'de geride bıraktığı 4 sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Başakşehir ve Kasımpaşa'yla 8'er defa karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 5'er kezle Kayserispor ve Kasımpaşa karşısında alan Akdeniz temsilcisi, en çok golü 18'er defa ağlarını sarstığı yine aynı ekiplere karşı attı.

En fazla golü (22) Galatasaray'dan yiyen, en fazla yenilgiyi (7) de Süper Lig'de karşısında galibiyet elde edemediği Beşiktaş'tan alan turuncu-yeşilli takım, bugüne kadar 2'şer defa mücadele ettiği Gaziantepspor ve Denizlispor'a ise hiç kaybetmedi.