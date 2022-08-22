Canlı: Sivasspor - Alanyaspor maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 3. haftasındaki Sivasspor - Alanyaspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Maçta ilk yarı sonucu

Sivasspor 1-0 Alanyaspor

Gol: 45' Gradel

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Keita, Harisis, Hakan, N'Jie, Gradel, Yatabare.

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Balkovec, Candeias, Lusamba, Fer, Pereira, Ferhat, Efkan, Eduardo.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Alanyaspor maçı saat 19:15’te başladı ve bein Sports 2 üzerinden canlı yayınlanıyor.

Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak olan maçla birlikte 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 10 karşılaşmada Sivasspor'un 4 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Antalya temsilcisinin de 3 kez galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Haberin Devamı

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 20 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Sivas'ta oynanan 5 karşılaşmada ise Yiğidolar rakibine karşı 4 galibiyet elde ederken, 1 maç ise Alanya'nın galibiyeti ile sona erdi. Sivasspor ve Alanya, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivas'ın galibiyeti ile sona ermişti.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ümit Öztürk görev yapacak.