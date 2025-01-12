Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

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Trendyol Süper Lig’de bugün Sivasspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde tutunma mücadelesi veren Sivasspor, 19 puanla 15. Sırada, Alanyaspor ise 21 puanla 11. Basamakta yer alıyor. Galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen Sivasspor bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bugün Sivasspor evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Sivasspor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Sivasspor-Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Radakovic, Murat, Sonko, Uğur, Emrah, Poungouras, Moutousammy, Rodrigues, Alex, Koita

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Alanyaspor: Ertuğrul, Florent, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Fatih, Efecan, Jeanvier, Agusto, Cordova