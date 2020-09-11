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GeriFutbol Sivasspor, Alanyaspor ile yeni sezona başlıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Alanyaspor ile yeni sezona başlıyor!

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Sivasspor, Alanyaspor ile yeni sezona başlıyor!
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. 



Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

Sivasspor, Alanyaspor ile yeni sezona başlıyor

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