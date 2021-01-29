Sivasspor, Alanya deplasmanına 4 eksikle gidiyor!

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Marcelo Goiano, Claudemir ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Faycal Fajr kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Mustapha Yatabare, Uğur Çiftçi ve Aaron Appindangoye, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular yarın kart görmeleri durumunda, 23. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma şansı bulamayacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var.

Ligde oynadığı 20 müsabakanın 10'unu kazanıp, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 34 puana sahip.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşma için Antalya'ya gidecek.

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