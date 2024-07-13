×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor adına kentte izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Sivas#Anadolu Kulüpleri
Sivasspor adına kentte izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 10:24

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü'nün kurumsal kimliğini kullanarak kentte para topladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde Sivasspor'un kurumsal kimliği kullanılarak yardım parası toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yardım topladıkları belirlenen M.G. ve G.G'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin konakladıkları otel odası ve araçlarında yaptığı aramada, suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, "Bu ve benzer olaylarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iş yerlerine gelerek yardım talep eden kişilerin izin belgelerinin olup olmadıklarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mücadeleye, halkımızdan aldığımız güç, mülki ve adli makamların talimatı, polisimizin azim ve kararlılığıyla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Gözden KaçmasınBülent Uygundan Rey Manaj açıklaması Gelecek para transfer bütçesini belirleyecek...Bülent Uygun'dan Rey Manaj açıklaması! "Gelecek para transfer bütçesini belirleyecek..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Sivas#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!