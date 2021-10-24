Canlı anlatım: Sivasspor Adana Demirspor maçı

Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor.
SİVASSPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR
Goller: 7' Gradel
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilirsiniz.