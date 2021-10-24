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Canlı anlatım: Sivasspor Adana Demirspor maçı

#Sivasspor Adana Demirspor Maçı#Süper Lig#Sivasspor
Canlı anlatım: Sivasspor Adana Demirspor maçı

Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi ayrıcalığıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR

Goller: 7' Gradel

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor Adana Demirspor Maçı#Süper Lig#Sivasspor

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