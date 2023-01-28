Canlı anlatım: Sivasspor Adana Demirspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

SİVASSPOR 1-2 ADANA DEMİRSPOR

GOL: 41' Emre Akbaba, 57' Akintola, 63' Isaac Cofie

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan, Yatabare, Gradel.



Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre, Belhanda, Onyekuru.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in yerden şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in Charisis'ten pası aldıktan yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Belhanda'nın orta sahadan derin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Onyekuru'nun uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada orta alanda topla buluşan N'diaye'nin bir süre ilerledikten sonra penaltı noktasının gerisine attığı pasa ayağının dışıyla vuruş yapan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+3. dakikada Sivasspor'un hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin uzak köşeye pasında Caner'den önce savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemin sorunu sebebiyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Sivasspor Adana Demirspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.