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GeriFutbol Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 10:36,Son Güncelleme:

Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı!

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Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 9. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 9. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi. 



Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahamızda oynayacağımız BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize 9. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 8 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

 

Sivasspor 9. kez Kovid-19 testi yaptırdı

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