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Sivasspor 65 gün sonra kazandı

#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri
Sivasspor 65 gün sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig’de son 3 puanını bu sezonun 7. haftasında Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 65 günlük galibiyet özlemini Hatayspor müsabakasıyla sonlandırdı.

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Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, Süper Lig’deki 65 günlük galibiyet özlemini, Hatayspor’u 4-0 yendiği maçta sonlandırmayı başardı.

Kırmızı-beyazlılar, en son ligin 7. haftasında 25 Eylül 2021 tarihinde Karagümrük’ü 4-0 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Pedro Henrique ve Mustapha Yatabare’nin golleriyle Hatayspor’u 4-0 yenerek 65 gün sonra kazandı.

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#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri

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