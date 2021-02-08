MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini Ankara'da sonlandırdı!
GeriFutbol Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini Ankara'da sonlandırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini Ankara'da sonlandırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde en son 18. haftada iç sahada Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da 3 puan alamadı.

Gaziantep galibiyetinin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Fenerbahçe ile aynı skorla puanları paylaştı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1 yenildi.

Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini Ankarada sonlandırdı

Ligin 23. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, galibiyet hasretini dün deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında sonlandırdı.

Ligde inişli çıkışla bir grafik sergileyen Sivas ekibi, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek, hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Sivasspor 5 maçlık galibiyet hasretini Ankarada sonlandırdı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle