Sivasspor 5-1 Adana Demirspor (Süper Lig maç özeti)

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Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Adana Demirspor'un tek golü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 30 puana yükselerek maç fazlasıyla kendini düşme potasının üstüne attı.

Galibiyet hasreti 11 maça çıkan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla sonuncu sırada kaldı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, Adana Demirspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Yavuz Kol'un gelişine vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta rakiplerini geçen Rodrigues topu Efkan Bekiroğlu'na verdi. Efkan'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, göğsüyle yumuşattığı topu kaleci Vedat Karakuş'u geçtikten sonra ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bekir Turaç Böke, topu kafayla indirdi. Manaj önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

35. dakikada ceza sahası dışında Salih Kavrazlı kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin topun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.

48. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bekir Turaç Böke, ceza alanı içinde pasını kale sahasındaki Rodrigues'e çıkardı. Topu kontrol eden Rodrigues meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1

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52. dakikada Charisis'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

68. dakikada Manaj'ın pasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, topu aşırtma bir vuruşla kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden ağlara gönderdi: 4-1

75. dakikada Bekir Turaç Böke sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışında bulunan Manaj'a verdi. Manaj'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

76. dakikada Manaj'ın ara pasında kaleci Vedat Karakuş'la karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 5-1

Karşılaşma Sivasspor'un 5-1 üstünlüğüyle tamamladı.