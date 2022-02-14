Sivasspor 36 gün sonra kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıOtoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Gıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağızGıdada KDV indirimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ters adım atanlara karşı şiddetli ceza uygulayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
CIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldiCIA uyarmıştı... Ve korkulan hamle geldi#Rusya
İstanbulda korkutan görüntü Dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyorİstanbul'da korkutan görüntü! Dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor#Yarık
Son dakika: Prens Charlestan sonra Camilla da koronavirüse yakalandıSon dakika: Prens Charles'tan sonra Camilla da koronavirüse yakalandı#Düşes Camilla
Komşuyu sarsan olay Orakla vahşice öldürüldü, son sözleri ortaya çıktıKomşuyu sarsan olay! Orakla vahşice öldürüldü, son sözleri ortaya çıktı!#Yunanistan
Altın fiyatları 2 ateş arasında Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları 2 ateş arasında! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Taksideki düzenek hayrete düşürdü 250 TLlik ücret şüphelendirdi ve...Taksideki düzenek hayrete düşürdü! 250 TL'lik ücret şüphelendirdi ve...#Taksi
Ordudan çaldıkları araçla İstanbula gelen çocuklar, bu kez cip çaldı Polis onları arıyorOrdu'dan çaldıkları araçla İstanbul'a gelen çocuklar, bu kez cip çaldı! Polis onları arıyor#Ordu
Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın Çok daha ölümcül olabilir...Hükümetlere uyarı: Bu kumarı oynamayın! Çok daha ölümcül olabilir...#Koronavirüs
Neslihan Atagülden romantik 14 Şubat paylaşımıNeslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı!#Rasim Öztekin
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sivasspor 36 gün sonra kazandı

#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri
Sivasspor 36 gün sonra kazandı

Yeni Malatyaspor’u sahasında Kayode ve Fayçal Fajr’ın golleriyle 2-1 yenen DG Sivasspor, 4 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de en son deplasmanda bu sezon 9 Ocak’ta Konyaspor karşısında 1-0’lık galibiyet elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig maçlarında galibiyet yüzü görmedi.

Yiğidolar, sezonunun 25. haftasında dün sahasında Yeni Malatyaspor’u 2-1 yendiği maçın ardından 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 34 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 11. sıraya yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Sivasspor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

Tanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu

#Bitcoin
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi