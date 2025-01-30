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Sivasspor 3 eksikle Eyüpspor'a konuk olacak

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#Sivasspor#Eyüpspor#Süper Lig
Sivasspor 3 eksikle Eyüpspora konuk olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 13:49

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Cuma günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a giderek kampa girecek.

Sivasspor'da, Eyüpspor maçı öncesinde Garry Rodrigues, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara'nın sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 23 puan topladı.

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#Sivasspor#Eyüpspor#Süper Lig

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