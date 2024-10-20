Sivasspor 3-2 Hatayspor (MAÇ ÖZETİ)

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasına sahne olan Sivasspor-Hatayspor mücadelesi, 3-2'lik ev sahibi ekibin galibiyeti ile noktalandı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Mücadelede ilk gol 43. dakikada Rey Manaj'dan geldi. 45+2'de Rivas ile beraberliği yakalayan Hatayspor, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci devre 61'de Javier Calvo ile öne geçen Akdeniz ekibi, üstünlüğünü koruyamadı. 73. dakikada penaltıdan Rey Manaj ile eşitliği yakalayan Sivas temsilcisi, 80'de Samba Camara ile son sözü söyledi ve maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 11'e yükseltti. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

Böylelikle Sivasspor ligde 3 maçlık aradan sonra kazanmayı başardı. Hatayspor ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.

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Bülent Uygun'un öğrencileri gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Rıza Çalımbay'ın ekibi ise Kayserispor'u ağırlayacak.

SADECE 3 BİN TARAFTAR VARDI

Sivasspor’un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu.

İLK 11’LER ŞÖYLEYDİ:

Sivasspor: Nikolic, Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Pritchard, Garry Rodrigues, Koita, Rey Manaj.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında Turgunboev topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

36. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Murat Paluli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

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43. dakikada Sivasspor öne geçti. Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45+2. dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Pedro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.

61. dakikada Turgunboev'in sağ kanattan ortasında ceza alanında Koita topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Aynı dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Calvo kafayla dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

70. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ceza alanına ortasında hakem Mehmet Türkmen, Cemali Sertel'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.

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79. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Camara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

87. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza sahasındaki Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Nikolic gole izin vermedi.

89. dakikada Manaj'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Emrah Başsan'ın plase vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

90. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.