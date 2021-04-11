Sivasspor 3 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sivasspor'un gollerini 27. dakikada Yatabare, 68. dakikada Kayode, 88. dakikada penaltıdan Robin Yalçın atarken Konyaspor'un sayısını 54. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

PENALTI KAÇTI, HAKAN ARSLAN ATILDI

Sivasspor'da Gradel 45+2'de penaltı kaçırdı. Yine ev sahibinde Hakan Arslan 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Sivasspor puanını 47 yaptı. 4 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90 5 Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Yatabare (Dk. 66 Kayode)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 74 Diomande), Shengelia (Dk. 46 Sekidika), Rahmanovic (Dk. 46 Milosevic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 Kravets)???????

Goller: Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45 2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

65. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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