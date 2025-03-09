Sivasspor 3-1 Göztepe maç özeti (Süper Lig)

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Hafta içinde Ömer Erdoğan'la yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğunu Rıza Çalımbay'a emanet eden Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçilen karşılaşmayı Sivasspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Charilaos Charisis, 66. ve 77. dakikalarda Bekir Böke kaydetti.

Göztepe'nin tek golünü ise 33. dakikada Kuryu Matsuki attı.

Konuk ekipte Koray Günter, 43. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor 27 puana yükseldi ve kendisini düşme potasının hemen üzerine attı.

Galibiyet özlemi 6 maça çıkan Göztepe ise 36 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak, Göztepe ise Eyüpspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ortasında Miroshi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

28. dakikada Sivassporlu oyuncular Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyunculardan Simic maça devam edemedi.

33 dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi'nin çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlar karşılaşmayı ücretsiz izledi.

(İkinci yarıdan dakikalar, birazdan...)