Sivasspor 2-3 Galatasaray (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 15.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Turgut Doman'ın düdük çaldığı maçı Sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Metehan Baltacı, 15. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

SİVASSPOR GOLÜ BULDU

Sivasspor, 25. dakikada bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'in golüyle öne geçti.

GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray, 36. dakikada Yunus Akgün 'le eşitliği buldu. Golda kaleci Nikolic büyük hata yaptı. 45+5'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, 45+9'da takımını öne geçirdi.İlk yarı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle bitti.

53. dakikada Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

UZATMADA GELEN GOL

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Sivasspor, 90+1'de Bekir Turaç Böke ile farkı 1'e indirdi ancak kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE İLE FARKI AÇTI

Ligde deplasmanlarda art arda 15. galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada puanını 38'e yükseltti ve rakibiyle farkı 6'ya çıkardı.

Galibiyet hasreti 4 maçaçıkan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

SİVASSPOR 2-3 GALATASARAY

GOL: 25' Rodrigues, 36' Yunus Akgün, 45+9' Osimhen (P), 53' Barış Alper, 90+1' Bekir Turaç Böke

KIRMIZI KART: 15' Metehan Baltacı

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Poungouras, Charisis, Rodrigues, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Sallai, Osimhen

Maçtan dakikalar

3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.

12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.

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16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.

25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.

36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.

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45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.

45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.

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57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.

61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.

88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

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Galatasaraylı taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı‘nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Galatasaray tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.