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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Sivasspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)

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Sivasspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

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  • Sivasspor - Göztepe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sivasspor - Göztepe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sivasspor - Göztepe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Sivasspor - Göztepe maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Göztepe, kozlarını Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda paylaştı.

Ev sahibi ekip 2 kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golleri 11 ve 66. dakikalarda Goutas'tan gelirken; Göztepe puanı, 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'in golleriyle aldı.

Sivasspor'da Kayode, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki ilk puanını aldı. Göztepe ise puanını 2'ye yükseltti.

Sivasspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)

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