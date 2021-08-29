Sivasspor 2 - 2 Göztepe (Maç özeti)
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. 4 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Göztepe, kozlarını Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda paylaştı.
Ev sahibi ekip 2 kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Sivasspor'un golleri 11 ve 66. dakikalarda Goutas'tan gelirken; Göztepe puanı, 51. dakikada Halil Akbunar ve 84. dakikada Beykan Şimşek'in golleriyle aldı.
Sivasspor'da Kayode, 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki ilk puanını aldı. Göztepe ise puanını 2'ye yükseltti.
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