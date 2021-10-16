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Sivasspor 2-2 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

#Süper Lig#Sivasspor#Antalyaspor
Sivasspor 2-2 Antalyaspor (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflarSivasspor-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar
Sivasspor-Antalyaspor maçından en özel fotoğraflar

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Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçti. Antalyaspor 24. dakikada Fredy, 42. dakikada Doğukan Sinik'in golleriyle 2-1'i yakaladı. Sivasspor'un eşitlik golünü 45+4'te Kayode kaydetti.

Maçın ikinci yarısında gol olmadı ve gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 10'a, Antalyaspor ise 9'a yükseltti.

Antalyaspor'da futbol sorumluluğu görevine getirilen ve maça yedekler arasında başlayan Nuri Şahin, mücadelede süre almadı.

SİVASSPOR 2-2 ANTALYASPOR

GOL: 10' Caner Osmanpaşa, 24' Fredy, 42' Doğukan, 45+4 Kayode

İlk yarı sonucu: 2-2

İLK 11'LER

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Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Güray, Doğukan, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Crivelli

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada karşılaşmanın ilk pozisyonunda Sivasspor öne geçti. Gradel'in sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
19. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Soldan kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Crivelli'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.
21. dakikada orta alandan topla birlikte ilerleyen Hakan Özmert'in ceza yayına girmeden şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
24. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Duvar pası yaparak rakip ceza yayına yaklaşan Fredy'nin şutunda top kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından ağlara gitti: 1-1
42. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazda topla birlikte ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in plasesinde meşin yuvarlak ikinci kez Sivasspor ağlarına gitti: 1-2
45 4. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında Kayode, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi:
2-2

 

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#Süper Lig#Sivasspor#Antalyaspor

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