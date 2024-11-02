Sivasspor 2-1 Rizespor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazandı.
Rizespor 8. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Sivasspor'un geri dönüş golleri 49 ve 61. dakikalarda Sonko Sundberg'den geldi.
Sivasspor'da Uğur Çiftçi 69 ve 72'de sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Uğur Çiftçi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Ligde 3 maçtır kazanan Sivasspor puanını 17'ye yükseltti. İki maç sonra yenilen Rizespor ise 10 puanda kaldı.
Sivasspor 2-1 Rizespor
GOLLER: 8' Varesanovic - 57', 61' Sundberg
KIRMIZI KART: 72' Uğur Çiftçi
İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita
Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde herkesi geçen meşin yuvarlağı kale önünde Varesanovic ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Moutoussamy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
18. dakikada Olawoyin’in pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
32. dakikada Rodrigues'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, rakiplerini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Sivasspor, Çaykur Rizespor ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sonko, ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
61. dakikada köşe vuruşundan seken topu sol kanatta alan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Sonko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
73. dakikada Olawoyin’e faul yapan Uğur Çiftçi, ikinci sarıdan karttan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.