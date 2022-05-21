Sivasspor 2-1 Kayserispor (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 21. dakikada Jorge Felix ve 63. dakikada Kerem Atakan Kesgin atarken Kayserispor'un tek sayısını 56. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor sezonu 54 puanla, Kayserispor ise 47 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada Ziya’nın penaltı noktası yakınlarına ortasında Felix'in kafa vuruşunu kaleci Bilal kontrol etti.

21. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Felix, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Konate'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Kerem’in ortasında ceza sahası içinde Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.

63. dakikada ceza sahası içerisinde Felix’in pasında Kerem kale önünde topu ağlara yolladı. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Özgür Ethem xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Emre xx, Goutas xx, Camara xx, Mehmet xx (Emirhan dk. 60 xx), Ziya xx, Cofie xx (Kaan dk. 89 ?), Özkan xx (Fajr dk. 84 ?), Sefa xx, Kerem xxx (Halit dk. 89 ?), Felix xxx (Uğur dk. 84 ?), Konate xx

Yedekler: Muammer, Erdoğan, Hakan, Ahmet, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Kayserispor: Bilal xx, Uğur xx, Kolocetsios xx, Abdulkadir xx, Yasir xx, İbrahim xx (Janheh dk. 79 ?), Carlos xx (Hayrullah dk. 46 xx), Cardoso xx, Gökhaün xx (Mehmet Eray Özbek dk. 87 ?), Gavranovic xx (Talha dk. 46 xx), İlhan xx (Ethem dk. 69 xx)

Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Emin, Kürşat, Arif,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Felix (dk. 21), Kerem (dk. 63) (Sivasspor), Cardoso (dk. 57) (Y. Kayserispor)

İKİ BAŞKANDAN DOSTLUK MESAJI

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında karşı karşıya gelen Demir grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor'un başkanları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Anadolu'nun iki finalistinin ligin son karşılaşmasında hazırlık karşılaşması olacak gibi bir maçımız var. Kendilerini tebrik ediyorum ve hoş geldiler. Başkanımızın vermiş olduğu mücadeleyle çok değerli Kayserispor ortaya çıktı. Çok önemli takımları eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finalist olarak rakibimiz oldular. İnşallah perşembe günü Anadolu futbolunu temsilen çok güzel bir saygı çerçevesi içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma olacak. Kendi adımıza biz kupayı kaldırmayı arzu ediyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Geçmişte yaşanan olay bir izdihamdır. Kayserispor ve Sivasspor birbirine düşman değildir. Kötü bir olay ve şehitlerimiz var. Bu maçı onlara armağan edelim" diye konuştu.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Mecnun Başkanımıza bizi ağırladığı için öncelikle teşekkür ediyoruz. Sanırım son 22 yılda 4 büyük takım 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2018 yılında Kayserispor ve Gençlerbirliği maçı. Bu durumda iki takımında zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız ve birimiz kaybedeceğiz. Ancak bunun sonunda kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre final maçının en büyük özelliği bu olacak. Kazanan kaybedeni tebrik edecek ve ben dostluk içerisinde oynanacak bir maç temenni ediyorum. Geçmişte yaşanan bazı kötü olaylarımız var. İki camianın da bu maçı kol kola izleyerek bu anıları unutturacak bir maç olur inşallah. Bu maçı geçmişte yaşanan kötü olaydaki şehitlerimize armağan edelim" ifadelerini kullandı.