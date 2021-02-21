Sivasspor 2-0 Kayserispor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u Yatabare ve Gradel'in kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 18. dakikasında Yatabare ile öne geçen Sivasspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Son sözü 90+3. dakikada Gradel penaltıdan söyledi ve Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 31'e yükseltti. Kayserispor ise 25 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
9. dakikada Avramovski'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direğe koşu yapan Paz'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda top direğinden yanından auta çıktı.
18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
20. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta gitti.
27. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
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