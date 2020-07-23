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GeriFutbol Sivasspor 13. kez Kovid-19 testine girdi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Sivasspor 13. kez Kovid-19 testine girdi!

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Sivasspor 13. kez Kovid-19 testine girdi!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet, destek ekibi ile tesislerde görevli personele 13. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 13. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi. 



Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personelimize 13. kez Kovid-19 testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

 

Sivasspor 13. kez Kovid-19 testine girdi

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