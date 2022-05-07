Sivasspor 1-3 Kasımpaşa (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Valentin Eysseric ve 77. dakikada Umut Bozok atarken Sivasspor'un tek sayısını 90+2. dakikada Jorge Felix kaydetti.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 50'ye çıkardı. 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

SİVASSPOR 1-3 KASIMPAŞA

GOL: 59' Eren Elmalı, 73' Eysseric, 77' Umut Bozok, 90+2' Felix

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER



Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa, Yatabare.



Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka.

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Maçtan dakikalar



28. dakikada Sivasspor'un atağında Kayode'nin pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

45. dakikada Sivasspor kontra atağında topu alan Kayode'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.

47. dakikada Sivasspor savunmadan uzun top ile çıkmak istedi. Koray’ın uzun pası kaleci Erdem’de kaldı.

58. dakikada Hajradinovic’in sağ köşeye vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topla penaltı noktasında Evren Eren Elmalı buluştu. Evren’ın şutu fileleri havalandırdı. 0-1

73. dakikada Valentin Eysseric’in ceza sahası dışından serbest vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

77 dakikada topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90. dakikada topla buluşan Jorge Felix'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-3