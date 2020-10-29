Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv (Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 55. dakikasında Kayode ile öne geçen Sivasspor, 66. dakikada Camara'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Maccabi Tel Aviv, 68. dakikada Biton'un penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Konuk ekip, 74. dakikada Peretz'in attığı golle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor ilk 2 haftayı puansız kapattı. Maccabi Tel Aviv ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti.

12' Maccabi bir anda etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı

25' Ön alanda yaptığı baskıyla topu kapan Max Gradel hızla ceza alanına girdi ve yanındaki iki arkadaşına rağmen kaleyi denedi. Vuruşunda kaleciyi geçen top direğin yanından auta çıktı.

55' Yatabare'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Max Gradel karşı karşıya pozisyonda pasını çıkardı ve Kayode topu boş ağlara yuvarladı, temsilcimiz öne geçti

68' Penaltıda topun başına geçen Dan Biton, kaleci Samassa ve topu ayrı köşelere gönderdi

71' Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

80' Ayağa paslarla hücuma çıkan Maccabi'de Davidzada sol kanattan ortasını yaptı, yerden giden topu savunma kornere yolladı.

Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir (Dk. 81 Kone), Yatabare, Fajr, Gradel (Dk. 78 Ninga), Kayode (Dk. 75 Cofie)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil (Dk. 65 Golasa), Rikan (Dk. 88 Karzev), Glazer, Peretz (Dk. 90 Saborit), Biton (Dk. 88 Cohen), Shechter (Dk. 65 Pesic)

Goller: Dk. 55 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Biton (Penaltıdan), Dk. 74 Peretz (Maccabi Tel-Aviv)

Kırmızı kart: Dk. 67 Camara (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Yeini, Dk. 70 Peretz (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 24 Robin Yalçın, Dk. 74 Claudemir, Dk. 75 Samassa, Dk. 76 Uğur Çiftçi, Dk. 86 Ninga (Demir Grup Sivasspor)

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tıbi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton