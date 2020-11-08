Sivasspor 1-2 Galatasaray (Maçın özeti)

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Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Belhanda ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sivasspor, ilk yarının son dakikasında Fajr'ın kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim Belhanda oldu.

Sivasspor, 76. dakikada Caner Osmanpaşa ile umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkaran Galatasaray'ın puanı 16 oldu. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Sivasspor'da Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Hakan Arslan iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

4' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

18' Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın köşeye gelişine vuruşu ağları havalandırdı

25' Babel'in pasıyla altıpasta topla buluşan Emre'nin vuruşu yandan dışarı gitti.

35' Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Samassa güçlükle kornere çelebildi.

42' Sivasspor'da Kayode, ceza sahasında Marcao ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Sivassporlu oyuncuların yoğun itirazları var.

43' VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Marcao'nun penaltı yaptığına karar verdi

45' Sivasspor'da topun başına Fajr geçti. Fajr topu üst direğe nişanladı

48' Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda vuruşunda ağları havalandırdı.

57' Sivasspor'da kaleci Samassa, ceza yayı üzerinde Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

65' Sivasspor köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti, ardından topu kaybetti.

71' Gradel'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan köşeden kornere çeldi.

75' Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Okan uzaklaştırdı, ardından gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın vuruşu ağları havalandırdı.

78' Feghouli savunma arkasına sızmıştı, ama önce kaleciyi, ardından rakip savunmacıları geçmek isterken şut açısı bulamadan topu kaybetti

79' Sol kanattan yapılan ortaya Kone dokundu, ama Okan bir kez daha golü kurtardı.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Babel