Sivasspor 1-2 Başakşehir (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 7. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Sivas'ta oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip, 43. dakikada Figuiredo ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Figueiredo çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Son sözü ise 82. dakikada Menig söyledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 13 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada Kemen'in sol kanattan pasında Piatek, topuğuyla meşin yuvarlağı Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

13. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada Balde, ceza sahası içinde topla buluştu. Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

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15. dakikada sol kanatta topla buluşan Moutoussamy'in aşırtma vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Rodrigues'in zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

26. dakikada Moutoussamy'in uzun pasında topla buluşan Rodrigues, rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle çeldi.

43. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Crespo'nun sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.