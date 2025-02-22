Sivasspor 1-1 Konyaspor maç özeti (Süper Lig)

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Sivasspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor, Emrah Başsan'ın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra çabuk toparlanan Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ın 13. dakikada kaydettiği golle skorda eşitliği sağladı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 79. dakikasında Sivasspor'da Uros Radakovic, VAR uyarısının ardından, topu eliyle kestiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sivasspor 24 puana, üç puan özlemi 3 maça çıkan Konyaspor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak, Konyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Charisis'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan, defans ve kaleci arasına girerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yusuf Erdoğan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

17. dakikada Ziya Erdal'ın pasında Efkan Bekiroğlu, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

21. dakikada Moutoussamy'nin pasında topla buluşan Charisis, ceza sahası dışından sert vurdu. Üst direğe çarpan top auta gitti.

26. dakikada defanstan seken top, Murat Paluli'nin önünde kaldı. Murat Paluli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Murat Paluli'nin geri pasında kaleci Ali Şaşal Vural çalım atmak isterken topu Yusuf Erdoğan'a kaptırdı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topa Kramer'den önce savunmada Radakovic müdahale etti, meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

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75. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Yusuf Erdoğan ortaladı, Muhammet Tunahan Taşçı'nın ön direkte kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76. dakikada Konyaspor atağında savunma arkasına atılan topu koluyla kesen Radakovic, VAR müdahalesinin ardından bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Oğulcan Ülgün'ün kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.