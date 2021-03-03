Sivasspor 1-1 Hatayspor

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Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Sivasspor, 54. dakikada Yatabare ile öne geçerken yanıt 59. dakikada Diouf'tan geldi.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 33 oldu. Hatayspor ise 46 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

26. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.



33. dakikada Robin Yalçın'ın hatasında topla buluşan Ribeiro, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.



36. dakikada Hakan Arslan'ın pasında Boyd'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Munir kontrol etti.



42. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Yatabare'nin zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



44. dakikada Fajr'ın ceza alanından vuruşunda, kaleci Munir topu kale direğinin yanından son anda kornere çeldi.



45. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında Gradel'in kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.



45 2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in çapraz pozisyondan sert şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan'ın kale alanından sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı birazdan...

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare

Hatayspor XI: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

BOUPENDZA 4. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Konuk takımın en büyük gol silahı olan Aaron Boupendza, sakatlığı sebebiyle yedek başladığı maçın 4. dakikasında Selim Ilgaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Hatayspor'da Selim Ilgaz, mücadelenin ilk dakikalarında acılar içinde yerde kalarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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