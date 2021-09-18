Sivasspor 1-1 Gaziantep FK (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 21. dakikada Mustapha Yatabare kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı ise 90+2. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Ligde önümüzdeki hafta Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.

SİVASSPOR İLK GALİBİYETİNE ÇOK YAKLAMIŞTI

Süper Lig'de bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK beraberliği sonrasında 3 puanla 16. sırada kaldı.

Zorlu Sivas deplasmanında beraberliği uzatma dakikalarında kurtaran Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise puanını 5'e yükseltti ve 14. basamaktaki yerini korudu.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FK MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un orta alandan gönderdiği topa hareketlenerek rakip defansın arkasına sarkan Henrique, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FK MAÇINDAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun yerden ceza alanına doğru yaptığı sert ortada Sivasspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

51. dakikada sol kanatta ceza alanı içinde topla buluşan Gradel, altıpasta arkadaşı Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53. dakikada Henrique'nin rakip ceza yayının hemen dışından şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayının sağ çaprazından şutunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

64. dakikada Gaziantep, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Pozisyonun takibinde Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

72. dakikada topla ceza sahasına giren Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutuna kayarak müdahale eden Caulker, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in plasesini kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Oyun alanına geri dönen meşin yuvarlığı savunma uzaklaştırdı.

90 2. dakikada Gaziantep eşitliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1. Karşılaşma, 1-1 sona erdi.