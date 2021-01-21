Sivasspor 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Sivasspor, mücadelenin 18. dakikasında Yatabare'nin golüyle öne geçti.

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe penaltı kazanırken topun başına Enner Valencia geçti. Ekvardorlu futbolcu, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlardan faydalanamadı ve Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fenerbahçe 39 puanla lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'de son 5 maçta yenilgi almayan Sivasspor'un puanı ise 24 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR(İkinci yarı)

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

90 1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Sosa)

Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

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