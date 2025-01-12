Sivasspor 1-1 Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Sivasspor'un golü 29. dakikada Fode Koita'dan gelirken, konuk takım Alanyaspor'un golünü 56. dakikada Sergio Cordova kaydetti.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Sivasspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Kırmızı beyazlılar 3 puan özlemini dindiremediği bu maçın ardından puanını 20'ye yükseltti.



Alanyaspor ise son 8 maçta yalnızca 1 kez kaybetti. Çıkışını sürdüren Akdeniz temsilcisi aldığı bu beraberlikle 22 puana yükseldi.

BİR SONRAKİ HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Net Global Sivasspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

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11. dakikada Pritchard'ın pasında sol tarafta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Sivasspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.

52. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan Makouta'nın ortasında ceza alanındaki Cordova kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Koita'nın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla topu çıkardı.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussamy, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü.

Net Global Sivasspor: 1 - Corendon Alanyaspor: 1

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

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Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk. 68 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk. 68 Bekir Turaç Böke)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 82 Lopes), Janvier (Dk. 74 Hwang), Efecan Karaca (Dk. 82 Fatih Aksoy), Cordova (Dk. 88 Balkovec)

Goller: Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 56 Cordova (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Uğur Çiftçi, Dk. 76 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 87 Richard (Corendon Alanyaspor)