Sivasspor 1 - 0 Galatasaray (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan sarı-kırmızılılar, buna karşın ligdeki kötü gidişatını durduramadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Ev sahibi Sivasspor'a galibiyeti, 80. dakikada Faycal Fajr'in golü getirdi.

Galatasaray bu sonuçla, ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 23 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 22'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Henrique, Kerem’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

5. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr topu kaleye göndermek istedi. Muslera topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartarak kalesindeki tehlikeyi önledi.

31. dakikada Kerem ceza sahası dışından kullandığı uzun şutunda Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Gradel ceza sahası içerisine sürdüğü topla sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

İKİNCİ YARI

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50. dakikada rakipleri geçip topla ceza sahası içerisine giren Gradel, kaleyi hedef alsa da top auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne'nini vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

64. dakikada Feghouli sağ kanattan kazandığı topu kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Kerem, sert şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı.

76. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta Muslera topu çıkardı.

80. dakikada Yatabare’nin pasında sağ çaprazda bulunan Fajr, topu ağlarla buluşturdu. Yerde olan kaleci Muslera çaresiz kaldı. 1-0



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Kerem Ersoy xxx, Samet Çiçek xxx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Fajr xxx (Özkan dk. 90+5 ?), Cofie xx, Kerem xxx (Hakan dk. 90 ?), Henrique xx (Erdoğan dk. 57 xx), Gradel xx, Yatabare xx (Kayode dk. 90 ?)

Galatasaray: Muslera xx (İsmail dk. 83 ?), Luyindama xx,Nelsson xx, Yedlin xx, Van Aanholt xx (Ömer dk. 78 xx), Taylan xx, Berkan xx (Halil İbrahim dk. 67 xx), Feghouli xx (Emre dk. 67 xx), Cicaldau xx, Kerem xx, Diagne xx (Abdalla dk. 78 xx)

Gol: Fajr (dk. 80) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Fajr, Ziya, Ali Şaşal, Gradel, Ahmet (D.G. Sivasspor), Cicaldau, Luyindama, Yedlin (Galatasaray)