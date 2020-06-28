Sivasspor 0-2 Kayserispor
Demir Grup Sivasspor, 29. hafta maçında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez sahasında kaybetti ve 53 puanda kalarak lider Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Kayserispor mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Hasan Hüseyin ve 83. dakikada Mensah kaydetti. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılın, Fernando, Yatabare
Kayserispor: Lung, Riensta, Sapunaru, Diego, Hasan, Djedje, Mensah, Campanharo, Henrique, Mesanovic, Kravets
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza alanında topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
8. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı korner sonrası Emre Kılınç'ın ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Kayserispor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
9. dakikada Mensah'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Sivasspor, penaltı kazandı. Emre Kılınç'ın sağdan ortasında topa hareketlenen Yatabare, Rienstra ile ceza alanında girdiği mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
11. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı üstünden auta göndererek bu önemli gol fırsatını değerlendiremedi.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Hasan Hüseyin Acar topu müsait durumdaki Kravets'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazından kaleye parelel gönderdiği meşin yuvarlağa Mensah dokunamayınca, konuk ekip mutlak bir gol fırsatını kullanamadı.
51. dakikada orta alandan topla hareketlenen Mensah, rakiplerini çalımlayarak soldan ceza sahasında kadar girdi. Mensah'ın çapraz pozisyondan ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
54. dakikada Ziya Erdal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.
68. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ani gelişen Kayserispor atağında Mesanovic ceza alanında Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanan Mensah, topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.
88. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topu kontrol eden Claudemir'in ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
90 3. dakikada Skuletic'in pasında topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
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