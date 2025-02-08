Sivasspor 0-2 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'un konuğu oldu.

Sivas'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

Siyah-beyazlılar, 43. dakikada Emirhan Topçu'nun kaydettiği golle devreye üstün girdi.

Son sözü 90+4. dakikada Joao Mario penaltıdan söyledi ve Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar deplasmanda 7 maç sonra kazanarak puanını 35 yaptı. Sivasspor ise 23 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy’nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

43. dakikada Masuaku’nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

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45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

54. dakikada Fernandes’in pasında topla buluşan Immobile'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

58. dakikada kalesinden açılan Mert Günok’un uzaklaştırmak istediği topa Bieganski müdahale etti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Simic, boş kaleye göndermek istedi. Savunmada Emirhan Topçu topun ağlarla buluşmasını önledi.

65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok, iki hamlede topa sahip oldu.

72. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı ve kaleci Ali Şaşal Vural topu aldı.

86. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine geiren Mustafa Hekimoğlu, Turgunbayev’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltıda topu başına geçen Joao Mario, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Simic, Efkan, Manaj

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile