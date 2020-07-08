Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye Acquah çıktı ve Yeni Malatyaspor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor'un puanı 32'ye yükseldi. Sivasspor ise 54 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden etkili vuruşunda, kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

14. dakikada sağdan şekillenen Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı içinden plase vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

20. dakikada Umut Bulut'un sağdan ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Robin Yalçın'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top auta gitti.

67. dakikada Gökhan Töre'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor golü buldu. Hafez'in pasında topla buluşan Acquah'ın ceza alanı dışından uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

79. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında yaşanan karambol sonrası Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Fatih Aksoy, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Umut Bulut