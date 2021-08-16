Sivasspor 0 - 1 Konyaspor (Maç özeti ve önemli anları)

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Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'a yükselen Sivasspor, ilk lig maçından istediğini alamadı ve kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

19 MAÇ SONRA YENİLDİLER

Konyaspor, Sivasspor deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzanırken, Sivasspor'un geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisi de ilk maçta son buldu.



Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacakken, Konyaspor ise evinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada orta alandan topla ilerleyen Abdülkerim Bardakcı'nın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta çıktı.

34. dakikada ani başlayan Konyaspor atağında Cikallesh'in ceza yayının dışından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu rahat kontrol etti.

41. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Kayode'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.

44. dakikada orta alanda topla buluşan Cofie'nin, ceza yayına girmeden çektiği şutta kaleci son anda topu kornere tokatladı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlığı kaleci güçlükle çeldi.

69. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Rahmanovic, ceza yayının önünde topla buluştuktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Bytqi'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak uzaklaştı.

84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.

88. dakikada Konyaspor golü buldu. Ceza sahasına topla birlikte giren Cikalleshi, kaleciyi de geçtikten sonra topu filelere gönderdi. 0-1

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Serkan Ok

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 72 Felix), Fajr (Dk.84 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Gradel, James (Dk. 67 Yatabare)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekici (Dk. 90 1 Adil Demirbağ), Bytqi (Dk. 75 Serdar Gürler), Mpoku (Dk. 58 Rahmanovic), Cikalleshi

Gol: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)

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