Sivasspor 0 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

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Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off'a yükselen Sivasspor, ilk lig maçından istediğini alamadı ve kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti.

19 MAÇ SONRA YENİLDİLER

Konyaspor, Sivasspor deplasmanında tam 11 maç sonra galibiyete uzanırken, Sivasspor'un geçen sezondan gelen 19 maçlık yenilmezlik serisi de ilk maçta son buldu.



Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacakken, Konyaspor ise evinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başında olduğu Başakşehir'i konuk edecek.

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