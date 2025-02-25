Sivasspor 0-1 Bodrumspor maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Sivasspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrumspor, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.
Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.
Bodrumspor, tek maç eleme usülü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.