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Sivasspor 0-1 Bodrumspor maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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#Sivasspor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor 0-1 Bodrumspor maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:06

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Sivasspor evinde Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Bodrumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Bodrumspor, bir üst tura kalan taraf oldu. 

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta maçında Sivasspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrumspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pedro Brazao kaydetti.

Grupta puanını 7'ye yükselten Bodrumspor, D Grubu'nda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu.

Sivasspor ise grup aşamasına puan alamadan veda etti.

Bodrumspor, tek maç eleme usülü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.

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#Sivasspor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası

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