Sivasspor 0-0 Trabzonspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'da sarı kart gören Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 56, Sivasspor ise 41 puana yükseldi.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.
25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.