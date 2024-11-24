Sivasspor 0-0 Kasımpaşa (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Zemin temizlenmesi ve çizgilerin yeniden çizilmesi içİn sık sık duran maçın sonrasında Sivasspor puanını 18'e, Kasımpaşa ise 15'e yükseltti.

KARLA KAPLI ZEMİN TEMİZLENDİ, MAÇ OYNANDI

Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan Sivas 4 Eylül Stadyumunun zeminini inceledi.

Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre daha zeminine baktı ve incelemelerde bulundu.

Stadyum çalışanlarına sahayı temizleme talimatı veren Pakkan, müsabakanın oynanması kararını vererek maçı başlattı.

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Sivasspor 0-0 Kasımpaşa

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Garry Rodrigues, Azizbek, Pritchard, Koita.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Espinoza, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

9. dakikada Da Costa'nın pasında ceza sahası içinde Radakovic'in ters dokunduğu topu Uğur Çiftçi çizgiden çıkardı.

10. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Rodrigues, topu rakip yarı sahaya taşıdı ve Koita'ya pasını aktardı. Koita'nın pasında tekrar topu alan Rodrigues'in ceza sahası içinin sağından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

15. dakikada sağ kanatta gelen ortayı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol edemedi. Topu önünde bulan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Gianniotis'i geçemedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Kasımpaşa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında yaşanan karambolde Gökhan Gül'ün şutu dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

90+2. dakikada Sonko’nun kullandığı serbest vuruşta Radakovic’ten seken top Manaj’ın önünde kaldı. Manaj’ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+4. dakikada Manaj'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu kontrol etti.

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SİVAS'TAN MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER