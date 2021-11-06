Sivasspor 0-0 Giresunspor (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Koronavirüs vaka haritası açıklandı İşte zirvedeki ilKoronavirüs vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki il#Koronavirüs
Canlı | Olimpiyatta bir gol daha Skor...Canlı | Olimpiyat'ta bir gol daha! Skor...#Karagümrük
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Sivasspor 0-0 Giresunspor (Maç özeti)

#Süper Lig#Sivasspor#Giresunspor
Sivasspor 0-0 Giresunspor (Maç özeti)

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Haberin Devamı

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Sivasspor 13, Giresunspor 10 puana yükseldi.

4 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Demir Grup Sivasspor’da Uğur Çiftçi, 84. dakikada kırmızı kart gördü. GZT Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.
12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.
13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.
23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
27. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Gradel'in kaleye kavisli gönderdiği top kaleciyi de geçerek oyun alanında kaldı. Pozisyonun takibinde Giresunsporlu defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.
39. dakikada Traore'nin ceza yayının dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.
43. dakikada Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate, topa etkili vuramayınca Giresunspor mutlak bir golden oldu.
54. dakikada Sivasspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fajr'in ceza alanına kestiği top Yatabare'nin önünden geçerek auta çıktı.
58. dakikada Douglas'ın orta alandan uzun gönderdiği topla buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde auta gitti.
66. dakikada Sivasspor etkili geldi. Rakip ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
76. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Gradel'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Sivasspor#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy