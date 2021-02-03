Sivasspor 0-0 BB Erzurumspor (Maçın özeti)
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği maç 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Erzurumspor karşılaşırken 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
5 haftadır galip gelemeyen Sivasspor puanını 25 yaparken 4 maçtır kaybetmeyen Erzurumspor 21 puana çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.
9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.
33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.
36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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