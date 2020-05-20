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Futbol
İHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Sivas'a dönen Skuletic, karantinaya girdi

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Sivas'a dönen Skuletic, karantinaya girdi
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Özel izinle Danilovgrad'a giden ve bir süredir ülkesinde bulunan Sivasspor’un 29 yaşındaki futbolcusu Petar Skuletic, dün akşam Türkiye’ye döndü. Skuletic'in 14 gün evde karantinaya girdiği öğrenildi.

DG Sivasspor forma giyen ve özel izinle Danilovgrad'a giden Sırp futbolcu Petar Skuletic, Türkiye’ye döndü ve korona virüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine girdi.

Alınan bilgiye göre karantina süresinin sonunda Skuletic’e korona virüs testi yapılacak ve sonuca göre takımla beraber idmanlara başlayacak.

Diğer yandan 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Sivasspor'da 2 maça çıktı. 53 dakika sahada kalan Skuletic, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasa dönen Skuletic, karantinaya girdi

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