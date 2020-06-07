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İHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Sivas Belediyespor'da başkanlığa Hakan Genç seçildi

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Sivas Belediyespor'da başkanlığa Hakan Genç seçildi
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Sivas Belediyespor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı sonrasında iş adamı Hakan Genç, başkan seçildi.

Sivas Belediyespor Kulübü olağan genel kurul toplantısı, Sivas Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, ASFK Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

Yönetim ve denetim kurulu raporları ile gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada, Hakan Genç, Sivas Belediyespor'un başkanı seçildi.

Toplantıda konuşan yeni başkan Hakan Genç, "Bayrağı en iyi yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor ve Sivas Belediyespor sultan şehrimizin en büyük marka değerleri. Hedefimiz Sivaslı gençlerin hayallerine hedeflerine değer katan bir kulüp olmak. Kulübümüzün temel felsefesi alt yapımızdan yetişen gençlerimizi hayallerine kavuşturmak. Tüm desteklerimizi Sivaslı gençlere vereceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Sivas Belediyesporda başkanlığa Hakan Genç seçildi

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