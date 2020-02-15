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İHA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı ertelendi

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Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında oynanacak olan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı sahanın karlı ve buzlu olmasından dolayı ertelendi.

Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda kar ve buz temizle çalışmaları devam ederken, hakem ve TFF yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın ertelenmesine karar verdi.

Maç yarın saat 13.00’da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Sahanın buzlu ve karlı olması durumunda ise maç ileri bir tarihe ertelenecek.

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