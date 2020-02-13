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İHA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Sivas 4 Eylül Stadyumu kardan temizleniyor

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Sivas 4 Eylül Stadyumu kardan temizleniyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Maçın oynanıp oynanmamasına hakem Fırat Aydınus karar verecek.

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  • Yeni 4 Eylül Stadında kar temizleme çalışmaları
  • Yeni 4 Eylül Stadında kar temizleme çalışmaları
  • Yeni 4 Eylül Stadında kar temizleme çalışmaları
  • Yeni 4 Eylül Stadında kar temizleme çalışmaları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu kapsamda Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumuna gelen Sivasspor Kulübü yöneticileri, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri kar temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Zeminin büyük bir kısmı kardan temizlenirken, çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Tüm spor severlerin merakla beklediği kupa maçının oynanıp, oynanmamasına ise saat 17.00’da stadyuma gelecek olan hakem Fırat Aydınus karar verecek.

Sivasspor - Antalyaspor maçı hakkında karar verildiSivas'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor takımları arasında oynanacak rövanş maçına ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini karla kaplandı. Yetkililer, kar yağışının durmasının beklendiğini belirterek, saha zemininin temizlenmesiyle mücadelenin oynatılabileceği yönünde karar verdi.
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Sivas 4 Eylül Stadyumu kardan temizleniyor

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