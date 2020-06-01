Sistemli iddaa kuponuyla 90+3'te 6 bin 718 TL kazandı! Misli misli oynadı...
Tekrar hoş geldin futbol! Bundesliga sonrası diğer futbol ligleri de birer birer koronavirüs arasından dönmeye başladı. Çekya Fortuna Liga'da Sparta Prag'ın 90+3'te attığı gol "mami3448" adlı Misli.com üyesine tamı tamına 6 bin 718 TL kazandırdı!
Bu bir ilandır
Koronavirüs salgını arasında Belarus ve Nikaragua ile zor anlar yaşayan iddaa oyuncuları, Bundesliga sonrası diğer futbol liglerinin de birer birer geri dönüşüyle birbirinden efsane iddaa kuponları kazanmaya başladı!
Onlardan biri de Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de 90+3'te kazandığı kuponla dikkatleri üzerine çeken "mami3448" oldu...
Danimarka döndü, Çekya döndü, Bundesliga tam gaz! Tutan sistem kuponu da inanılmaz...
VARAN 1! Dortmund, Paderborn karşısında ikinci yarı açıldı ve "3.5 ÜST" tercihini kazandırdı!
VARAN 2! Esbjerg ile Aalborg da uzun süre sessiz gitti ama 83'te "1.5 ÜST" kazandırdı!
Ve VARAN 3! "Sistem 2-3" kuponunun son maçı! İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sparta Prag, müthiş bir geri dönüşle Karvina deplasmanında 4-1 kazandı! "mami3448" de "4.5 ÜST" ile 6.718 TL kazandı!
Sistemli iddaa kuponu yaptı, misli misli oynadı, 90+3’te 6.718 TL kazandı!
İşte o kupon...
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