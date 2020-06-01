Sistemli iddaa kuponuyla 90+3'te 6 bin 718 TL kazandı! Misli misli oynadı...

Bu bir ilandır

Koronavirüs salgını arasında Belarus ve Nikaragua ile zor anlar yaşayan iddaa oyuncuları, Bundesliga sonrası diğer futbol liglerinin de birer birer geri dönüşüyle birbirinden efsane iddaa kuponları kazanmaya başladı!

Onlardan biri de Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de 90+3'te kazandığı kuponla dikkatleri üzerine çeken "mami3448" oldu...

Danimarka döndü, Çekya döndü, Bundesliga tam gaz! Tutan sistem kuponu da inanılmaz...

VARAN 1! Dortmund, Paderborn karşısında ikinci yarı açıldı ve "3.5 ÜST" tercihini kazandırdı!

VARAN 2! Esbjerg ile Aalborg da uzun süre sessiz gitti ama 83'te "1.5 ÜST" kazandırdı!

Ve VARAN 3! "Sistem 2-3" kuponunun son maçı! İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sparta Prag, müthiş bir geri dönüşle Karvina deplasmanında 4-1 kazandı! "mami3448" de "4.5 ÜST" ile 6.718 TL kazandı!

Sistemli iddaa kuponu yaptı, misli misli oynadı, 90+3’te 6.718 TL kazandı!

İşte o kupon...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...