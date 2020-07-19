Sistemli iddaa kuponu yaptı, müthiş oranlar bildi! 45+1'de 1.895 TL kazandı...

Bu bir ilandır

Bir haftada kazandığı kuponlarla şov yapanı gördük, son dakikalarda müthiş kazançlar yakalayanı da gördük... Ama böyle bir iddaa kuponu görmediğinize yüzde yüz eminiz!

Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de sistem kuponları paylaşan "apollo86", geçtiğimiz günlerde efsane bir kuponla gündeme oturdu.

Size son olarak 40 liralık iddaa kuponu oynayıp, 90+1'de kazanan bir üyeden bahsetmiştik...

EFSANE İDDAA KUPONU! SİSTEM OYNADI, MÜTHİŞ ORANLAR BİLDİ...

1,25'ler 1,40'lar 1,50'lerden artık sıkıldıysanız bu kupon tam size göre!

Misli Cafe'de sistem kuponları paylaşan "apollo86" efsane bir iddaa kuponu yakaladı.

Kupondaki oranlar 10,00 - 12,00 - 12,50 olunca görenler de haliyle gözlerine inanamadı.

İşin daha da ilginci, maçlardan birinin ilk yarısının 45+1'de kazanmış olmasıydı...

Daegu ile Seongnam arasındaki Güney Kore Kupası maçının ilk yarısı, 45+1'de Cesinha'nın attığı golle 1-0 geçildi.

Chang-Yong Lee ise 77'de skoru 1-1 yaptı ve normal süre bu skorla sona erdi. Ve 12,50 oran bu şekilde kazandı!

İşte o kupon...

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